Украинский режиссер Кантер снял свою смерть на видео

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский режиссер Леонид Кантер снял собственную смерть на видео. Об этом сообщает "Украина.ру" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

Он пояснил, что правоохранители изъяли запись и приобщили ее к материалам уголовного дела.

"Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", — сказал Тракало.

Он добавил, что запись не станут обнародовать по этическим соображениям.

Леонид Кантер родился в Киеве в 1981 году. Работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию "Лизард-филмс", которая создала более 50 короткометражных и документальных фильмов. Среди самых известных работ Кантера — лента о боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах и фильм об оперном певце Василии Слипаке, погибшем в Донбассе в 2016 году.