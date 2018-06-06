Аваков предложил судить руководство ДНР и ЛНР за "коллаборационизм"

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает судить за "коллаборационизм" руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан, сражавшихся против украинской армии. © РИА Новости / Сергей Аверин Перейти в фотобанк "Кровь, смерть и горе": в Раде назвали альтернативу переговорам по Донбассу

Ранее ряд депутатов внесли на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, который предполагает введение ответственности за "коллаборационизм". В документе "коллаборационистами" названы, в частности, лица, якобы сотрудничающие с РФ, а также "ведущие торгово-экономическую и информационно-психологическую войну" против Украины.

"Уголовное преследование (за коллаборационизм – ред.) должно быть применено только к руководству "ДНР" и "ЛНР", лицам, воевавшим против украинской армии и Нацгвардии, и к тем, кто совершил тяжкие преступления",- написал Аваков в среду на своей странице в Facebook.

"Также необходимо ввести законодательную норму, запрещающую гражданину, решением суда признанным коллаборантом, избираться и занимать должности в органах власти и местного самоуправления, быть государственным служащим", — написал Аваков.

При этом он предлагает проводить "специальную проверку" жителей Донбасса. По словам Авакова, если они не принимали участие в боевых действиях, продолжали работать по своей специальности, не участвовали в политической жизни республик и не содействовали их властям, то смогут получить новый украинский паспорт и все права гражданина Украины.

По мнению Авакова, также должен начаться общественный диалог на тему "коллаборационизма". В частности, по его словам, необходимо понять, кто и как будет определять "коллаборационистов" и степень их ответственности перед государством. Глава МВД считает, что закон о "коллаборационизме" должен быть принят до восстановления контроля Киева над Донбассом вместе с законом об амнистии.