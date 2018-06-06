Россия попала в десятку наименее миролюбивых стран

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия попала в последнюю десятку Глобального индекса миролюбия (GPI), составленного международным Институтом экономики и мира.

Россия оказалась на 154-м месте из 163 возможных, опустившись за год на одну строчку индекса. Как отмечают эксперты, среди стран Евразии динамика Москвы стала "одной из худших". Лидером антирейтинга в этом регионе стала Армения – за год она потеряла семь позиций.

В докладе отмечается, что Россия продемонстрировала улучшения по таким показателям, как вероятность демонстраций с применением силы, политическая нестабильность и военные расходы.

Замыкают рейтинг GPI Южный Судан, Афганистан и Сирия. Самыми миролюбивыми признаны Исландия, Новая Зеландия и Австрия.

Украина стала 152-й, переместившись за год на две строчки вверх. США стали лишь 121-ми. Составителей рейтинга не смутил тот факт, что число американских военных баз по всему миру достигает нескольких сотен. При этом у Москвы насчитывается лишь 21 крупный военный объект за рубежом.

Рейтинг GPI составляется с 2007 года. Аналитики учитывают количество внешних и внутренних военных конфликтов, характер отношений на международной арене, политическую неустойчивость, военные расходы и другие факторы.