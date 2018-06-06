В Лондоне Мэй и Нетаньяху обсуждают Иран и ситуацию в секторе Газа

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министры Великобритании и Израиля Тереза Мэй и Биньямин Нетаньяху проводят переговоры в Лондоне, основные темы — ситуация вокруг Ирана и положение в секторе Газа.

"Премьер-министр (Британии – ред.) планирует поднять тему Ирана и то, как наилучшим образом предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", — сообщил журналистам в среду официальный представитель офиса Мэй, отметив, что Великобритания, как и многие другие европейские страны, считает ядерное соглашение лучшим способом выполнить эту задачу.

Между тем, позиции Великобритании и Израиля по Ирану существенно расходятся. Израильтяне приветствуют ужесточение подходов к Ирану со стороны США и призывают остальное мировое сообщество последовать примеру американской администрации. Та в одностороннем порядке вышла из атомной сделки и теперь, помимо ужесточения режима ядерного нераспространения, требует от иранцев вывести свои силы из Сирии и прекратить поддержку радикальных группировок по всему Ближнему Востоку. Великобритания выступила с критикой решения президента США Дональда Трампа.

Во время встречи, на начало которой были допущены телеоператоры, Мэй и Нетаньяху выразили обеспокоенность в связи с гибелью палестинцев в секторе Газа. "Мы признаем право Израиля на самозащиту", — отметила британский премьер.

"Мы предпринимаем все меры для минимизации числа жертв", — заверил Нетаньяху, отметив, что делать это в нынешней ситуации сложно. От Мэй Нетаньяху отправится в МИД Великобритании, где у него запланированы рабочие встречи.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.

Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.