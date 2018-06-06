В США военный угнал бронетранспортер и почти 100 км уходил от преследования

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Военнослужащий похитил бронетранспортер на базе национальной гвардии штата Виргиния в США и почти 100 километров уходил от преследования полиции, но потом сдался властям, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По данным полиции, мужчина сел в бронетранспортер, который не был оборудован оружием, на военной базе Fort Pickett в округе Ноттоуэй во вторник около 19.50 по местному времени (2.50 среды мск) и уехал. Он передвигался со скоростью более 70 километров в час, его преследовала полиция.

This is INSANE! Someone has hijacked a "Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk — Parker Slaybaugh (@ParkerSlay89) 6 июня 2018 г.

"В 21.40 (4.40 мск) водитель бронетранспортера остановил транспортное средство и сдался полиции Виргинии", — приводит телеканал Fox 31 слова представителя полиции штата. По данным телеканала, инцидент не привел к ДТП или травмам.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.