ВОЗ пока не признает синдром хронической усталости болезнью

ЖЕНЕВА, 6 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает достаточными данными для внесения синдрома хронической усталости (СХУ) в реестр официально определенных заболеваний, заявила на брифинге в среду менеджер по программам департамента ВОЗ по психическому здоровью доктор Тарун Дуа.

"Синдром хронической усталости — это состояние, которое за последние пару лет получило повышенное внимание и стало темой дискуссий в рамках обсуждения новой Международной классификации болезней. На данный момент мы считаем, что должно быть собрано больше информации и проведено больше исследований для четкого понимания того, как люди получают синдром хронической усталости, каков точный механизм заболевания и что можно сделать, чтобы его предотвратить", — сказала она.

Одиннадцатая версия Международной классификации болезней ВОЗ будет обнародована 18 июня. Как ожидается, в новый реестр в раздел "Психические расстройства" войдут игромания и синдром нарушения целостности восприятия собственного тела. Кроме того, отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению, который эксперты связывают с хроническим стрессом, связанным с работой.