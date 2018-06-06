"Репортеры без границ" назвали жестоким приговор Сущенко

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. Архивное фото

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. Архивное фото

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости. "Репортеры без границ" осуждают "жестокий" приговор гражданину Украины Роману Сущенко, который был приговорен в РФ к 12 годам колонии за шпионаж, говорится в пресс-релизе организации.

"Репортеры без границ осуждают жестокий приговор, вынесенный в ходе абсолютно непрозрачного процесса. Единственным открытым моментом процесса над украинским журналистом Романом Сущенко стало вынесение резолютивной части приговора", — говорится в пресс-релизе.

"Этот жестокий приговор был вынесен в результате полностью секретного процесса. Если российские власти не предоставят правдоподобных доказательств вины журналиста, они должны немедленно его выпустить", — заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир, слова которого приведены в пресс-релизе.

Мосгорсуд в понедельник назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он как сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом, он находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину гражданин Украины не признает.

Защита арестованного 17 мая в Херсоне по обвинению в госизмене руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского заявила о готовности участвовать в переговорах по его обмену на Сущенко или другого украинского гражданина. Представитель украинца Марк Фейгин также не исключил возможность обмена.

"Репортеры без границ" ранее выразили обеспокоенность в связи с задержанием Вышинского и призвали украинские власти либо объяснить предъявляемые ему обвинения в госизмене, либо отпустить журналиста незамедлительно.