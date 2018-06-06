"Репортеры без границ" назвали жестоким приговор Сущенко

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости. "Репортеры без границ" осуждают "жестокий" приговор гражданину Украины Роману Сущенко, который был приговорен в РФ к 12 годам колонии за шпионаж, говорится в пресс-релизе организации.
"Этот жестокий приговор был вынесен в результате полностью секретного процесса. Если российские власти не предоставят правдоподобных доказательств вины журналиста, они должны немедленно его выпустить", — заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир, слова которого приведены в пресс-релизе.
Мосгорсуд в понедельник назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он как сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.
Защита арестованного 17 мая в Херсоне по обвинению в госизмене руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского заявила о готовности участвовать в переговорах по его обмену на Сущенко или другого украинского гражданина. Представитель украинца Марк Фейгин также не исключил возможность обмена.
"Репортеры без границ" ранее выразили обеспокоенность в связи с задержанием Вышинского и призвали украинские власти либо объяснить предъявляемые ему обвинения в госизмене, либо отпустить журналиста незамедлительно.