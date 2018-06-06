Контрольное ведомство США нашло около тысячи недоработок в истребителе F-35

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главное контрольно-бюджетное управление (GAO) США сообщила о 966 "явных недоработках" в проекте по созданию истребителя пятого поколения F-35.

В ежегодном отчете ведомства по выполнению проекта отмечается, что из 966 недоработок, зафиксированных в январе, более 110 относятся к первой категории, то есть "могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям" при эксплуатации воздушного судна.

Разработчики проекта должны принять решение о серийном производстве F-35 в октябре 2019 года. В связи с этим в контрольном ведомстве рекомендовали военным устранить критические недочеты до запуска истребителя в серию.

США уже поставили партию истребителей F-35А — самая технологически простая и дешевая версия F-35 — военно-воздушным силам самообороны Японии. Турция рассчитывает получить от США первый истребитель пятого поколения 21 июня.