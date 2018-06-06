Главу МВД Туниса отправили в отставку

МОСКВА/КАИР, 6 июн — РИА Новости. Глава МВД Туниса Лотфи Брагим отправлен в отставку, сообщил офис премьер-министра Юсефа Шахеда на странице в Facebook.

Обязанности главы МВД будет временно исполнять министр юстиции страны Гази Джариби. Причины отставки в официальном сообщении не указаны.

Ранее сообщалось, что от работы были отстранены десять сотрудников МВД, служившие в районе отправления судна с нелегалами.

В ночь на воскресенье у берегов Туниса произошло крупное кораблекрушение — рыболовецкое судно, на борту которого, по некоторым данным, находились порядка 180 нелегальных мигрантов, затонуло в 16 морских милях от портового тунисского города Сфакс. На настоящий момент из моря извлечены тела 68 пассажиров судна.

Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей.