Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения уменьшилась до двух гектаров

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась до 2 гектаров, спасателям осталось ликвидировать тление двух ячеек лесной подстилки и травы, сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, около гектаров сухой травы загорелось во вторник в Чернобыльской зоне отчуждения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) 6 июня, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 2 гектаров. Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, добавили в пресс-службе.