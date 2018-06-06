Глава Минфина Украины заявил, что его склоняют к "политической коррупции"

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Глава министерства финансов Украины Александр Данилюк сообщил в среду, что от него год требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов", что, по его мнению, является "политической коррупцией".

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что предложил Верховной раде безотлагательно уволить Данилюка с должности министра финансов.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это — раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это — политическая коррупция, в народе — "гречка",- написал Данилюк на своей странице в Facebook.

При этом он уточнил, что его поставили перед выбором "уйти или стать соучастником" и добавил, что "не торгует страной".

"Требую жесткого соблюдения регламента — предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием (за его отставку – ред.)", — добавил глава Минфина.

Ранее, по данным СМИ, на заседании правительства произошел скандал после того, как глава Минфина потребовал назначить его советника Яну Бугримовую на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. Премьер в этом отказал, после чего Данилюк покинул заседание. Данилюк также написал письмо послам "Большой семерки", в котором заявил, что имеет право формировать команду без согласования с премьером и президентом.

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