В ЕС допустили партнерство с Арменией параллельно с ее членством в ЕАЭС

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Евросоюз считает возможным развивать стратегическое партнерство с Арменией параллельно с членством республики в ЕАЭС, говорится в докладе, посвященном отношениям ЕС и Армении.

Новое правительство Армении ранее включило в свою программу пункт, касающийся необходимости развития стратегических и союзнических отношений с Россией. В ней также отмечается, что членство страны в ЕАЭС и ОДКБ должно быть более эффективным.

"Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное в ноябре 2017 года, показывает, что можно продвигаться вперед параллельно с членством Армении в Евразийском экономическом союзе", — говорится в докладе, обнародованном Еврокомиссией в среду.

"Реальное воздействие нового, расширенного партнерства между ЕС и Арменией будет зависеть от решимости армянских заинтересованных лиц проводить политические, экономические и социальные реформы, укреплять общие ценности, составляющие основу партнерства ЕС и Армении", — говорится в документе.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.

В начале июня Еврокомиссия объявила о вступлении в силу на предварительной основе соглашения о расширенном партнерстве с Арменией, охватывающего сферы политического диалога, экономики и безопасности. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС. Соглашение полностью вступит в силу после завершения процесса ратификации государствами-членами и процедур в рамках ЕС.