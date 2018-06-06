Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение МH17

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году. Об этом сообщает "Украина.ру".

Голландские депутаты отказались принять инициативу лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который указывал на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий.

Парламентарии не стали более тщательно изучать предложение Боде. Однако они поддержали решение правительств Австралии и Нидерландов о привлечении к ответственности Москвы.

Политики также отказались рассматривать возможность причастности к катастрофе Малайзии как акционера компании "Малайзийские авиалинии". Боде утверждал, что авиакомпания проявила беспечность, используя воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.

Вопрос о привлечении Киева к ответственности за трагедию поднимается в Нидерландах не впервые. На прошлой неделе во время дебатов в парламенте глава МИД страны Стеф Блок не исключил, что Украина причастна к случившемуся, так как власти не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта. При этом министр подчеркнул, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Киева к ответственности нет.

Нашли "виноватых"

Ранее международная следственная группа JIT поделилась промежуточными результатами расследования катастрофы в небе над Донбассом. Эксперты предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В российском Минобороны заметили, что JIT игнорировала показания очевидцев и данные, предоставленные российской стороной. Выводы же о "причастности" Москвы к трагедии делались на основе информации из соцсетей.

Доклад вызвал недоумение и у российских дипломатов. В МИД документ назвали голословным. В Кремле отметили, что Москва признает результаты работы группы, только если представителям России позволят участвовать в расследовании.

Выводы группы JIT прокомментировали и в Малайзии. Министр транспорта страны Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.

"Ответственные (за расследование. — Прим. ред.) не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", — подчеркнул он.

Катастрофа MH17

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те отвергли заявления украинских властей, так как самопровозглашенные республики не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили в Донбасс из России, а потом он "вернулся обратно".

Москва заявила о предвзятости следствия, так как его выводы основаны только на данных украинской стороны. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит с территории, которую контролировали ВСУ.