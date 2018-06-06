Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение МH17

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году. Об этом сообщает "Украина.ру".
Парламентарии не стали более тщательно изучать предложение Боде. Однако они поддержали решение правительств Австралии и Нидерландов о привлечении к ответственности Москвы.
Политики также отказались рассматривать возможность причастности к катастрофе Малайзии как акционера компании "Малайзийские авиалинии". Боде утверждал, что авиакомпания проявила беспечность, используя воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.
Вопрос о привлечении Киева к ответственности за трагедию поднимается в Нидерландах не впервые. На прошлой неделе во время дебатов в парламенте глава МИД страны Стеф Блок не исключил, что Украина причастна к случившемуся, так как власти не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта. При этом министр подчеркнул, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Киева к ответственности нет.
Нашли "виноватых"
В российском Минобороны заметили, что JIT игнорировала показания очевидцев и данные, предоставленные российской стороной. Выводы же о "причастности" Москвы к трагедии делались на основе информации из соцсетей.
Доклад вызвал недоумение и у российских дипломатов. В МИД документ назвали голословным. В Кремле отметили, что Москва признает результаты работы группы, только если представителям России позволят участвовать в расследовании.
Выводы группы JIT прокомментировали и в Малайзии. Министр транспорта страны Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.
"Ответственные (за расследование. — Прим. ред.) не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", — подчеркнул он.
Катастрофа MH17
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те отвергли заявления украинских властей, так как самопровозглашенные республики не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили в Донбасс из России, а потом он "вернулся обратно".
Москва заявила о предвзятости следствия, так как его выводы основаны только на данных украинской стороны. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит с территории, которую контролировали ВСУ.