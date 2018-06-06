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В мире

Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение МH17

15:3606.06.2018
(обновлено: 15:52 06.06.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкОполченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой областиОполченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году. Об этом сообщает "Украина.ру".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Аргументы России не учитывались в расследовании трагедии MH17, заявил Путин
Голландские депутаты отказались принять инициативу лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который указывал на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий.

Парламентарии не стали более тщательно изучать предложение Боде. Однако они поддержали решение правительств Австралии и Нидерландов о привлечении к ответственности Москвы.

Политики также отказались рассматривать возможность причастности к катастрофе Малайзии как акционера компании "Малайзийские авиалинии". Боде утверждал, что авиакомпания проявила беспечность, используя воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.

Вопрос о привлечении Киева к ответственности за трагедию поднимается в Нидерландах не впервые. На прошлой неделе во время дебатов в парламенте глава МИД страны Стеф Блок не исключил, что Украина причастна к случившемуся, так как власти не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта. При этом министр подчеркнул, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Киева к ответственности нет.

Нашли "виноватых"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Захарова указала на претензии к результатам расследования катастрофы MH17‍
Ранее международная следственная группа JIT поделилась промежуточными результатами расследования катастрофы в небе над Донбассом. Эксперты предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В российском Минобороны заметили, что JIT игнорировала показания очевидцев и данные, предоставленные российской стороной. Выводы же о "причастности" Москвы к трагедии делались на основе информации из соцсетей.

Доклад вызвал недоумение и у российских дипломатов. В МИД документ назвали голословным. В Кремле отметили, что Москва признает результаты работы группы, только если представителям России позволят участвовать в расследовании.

Выводы группы JIT прокомментировали и в Малайзии. Министр транспорта страны Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.

"Ответственные (за расследование. — Прим. ред.) не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", — подчеркнул он.

Катастрофа MH17

Мужчина демонстрирует модель разбившегося самолета, найденную на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе села Рассыпное Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Малайзия сняла с России вину за крушение Boeing над Донбассом
Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те отвергли заявления украинских властей, так как самопровозглашенные республики не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили в Донбасс из России, а потом он "вернулся обратно".

Москва заявила о предвзятости следствия, так как его выводы основаны только на данных украинской стороны. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит с территории, которую контролировали ВСУ.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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В мире
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15 пользователей оставили 16 комментариев
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Евгений Ма
А говорят, что у нас только такое может быть, как в анекдоте про столкнувшиеся машины ГИБДД и ФСБ, где виноватой оказалась скорая, приехавшая на вызов. Одни небо не закрыли, другие дурни полетели, а виновата Россия, которая рядом просто проходила. Гопники...
16:00
06.06.2018
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alexrich1967
Рука руку моет..
16:01
06.06.2018
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