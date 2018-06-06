В школах и вузах Норвегии запретили носить головные уборы, закрывающие лицо

СТОКГОЛЬМ, 6 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Норвежские парламентарии проголосовали во вторник за национальный запрет на ношение закрывающих лицо уборов в дошкольных учреждениях, в школах и вузах, а также во время учебных занятий с прибывшими иммигрантами, говорится в сообщении для прессы министерства знаний Норвегии.
Поясняется, что запрет вступит в силу в августе этого года и касается студентов, школьников и преподавателей. Он не касается перерывов, коротких пауз или других ситуаций, не связанных с непосредственными занятиями в классных комнатах.
"Хорошо, что в стортинге имеется полное согласие по поводу того, что запрет на закрывающие лицо уборы обеспечит открытое общение с детьми, учениками, студентами и прибывшими иммигрантами в образовательных ситуациях", — приводятся в сообщении слова министра знаний и интеграции Норвегии Яна Торе Саннера.
Как сообщает норвежская газета Bergens Tidende, критичен к принятому решению студенческий союз университета Бергена, второго по величине города Норвегии.
В конце мая этого года за предложение правительства Дании запретить ношение в общественных местах закрывающих лицо головных уборов проголосовали депутаты датского парламента. Запрет вступит в силу 1 августа этого года. В качестве примеров головных уборов, полностью закрывающих лица, называются, в частности, никаб, покрывало "бурка", а также балаклавы, оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Закон вызвал интенсивные дебаты среди политиков Дании и даже расхождения среди членов правительства.