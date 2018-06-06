Мэр Тбилиси сообщил, что метрополитен возобновил работу после забастовки

ТБИЛИСИ, 6 июн – РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что городской метрополитен возобновил работу по итогам переговоров мэрии с бастующими машинистами, функционируют все 23 станции.

"Машинисты метрополитена прекратили забастовку и метро возобновило работу…. Хочу поблагодарить каждого машиниста за то, что они… договорились с нами. Можно сказать, что мы достигли определенного компромисса", — заявил Каладзе на брифинге.

По его словам, на прошедшей накануне встрече представителей мэрии с машинистами была детально рассмотрена ситуация, озвучены требования рабочих.

"Я дал обещание, что в 2019 году мы обязательно вернемся к этому вопросу и сделаем все для того, чтобы улучшить условия труда машинистов. Для меня, как для мэра города, это очень важно", — добавил Каладзе.

Градоначальник также поблагодарил всех водителей автобусов и маршрутного такси, которые бесплатно перевозили пассажиров в течение трех дней, пока работа метро была парализована.

На данный момент заработали все 23 станции метрополитена.

Машинисты тбилисского метрополитена начали забастовку в понедельник. Они требовали повышения заработной платы. Из-за неработающего метрополитена в Тбилиси произошел автомобильный коллапс. Мэрия грузинской столицы увеличила число автобусов и продлила их маршруты. Наземный транспорт работал бесплатно, однако из-за большого числа пассажиров автобусы не могли всех перевезти.