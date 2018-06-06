В Иране уверены, что Израиль и США неспособны реализовать свои угрозы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Израиль и США неспособны осуществить военную агрессию против Ирана, заявил заместитель по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Ядолла Джавани.

"Западные страны, а именно американцы и сионисты, в течение многих лет пытаются своими угрозами против Ирана навязать иранской нации свою волю. Однако по существу они неспособны воплотить на практике свои угрозы", — заявил Джавани агентству Fars.

По его словам, эксперты сходятся во мнении, что на любой военный шаг США или Израиля против Ирана Тегеран даст быстрый и решительный ответ. Джавани отметил, что израильтяне и американцы это понимают, в связи с чем они в силах нападать на Иран при помощи пропагандистских рычагов, "психологических" действий и СМИ.