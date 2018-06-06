Земан вновь назначил премьером Чехии миллиардера Андрея Бабиша

ПРАГА, 6 июн – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан в среду повторно назначил премьером лидера движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша и поручил ему формирование правительства.
Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года, после чего президент назначил Бабиша премьером. Однако сформированное им правительство меньшинства, состоящее из представителей ANO и беспартийных экспертов, не получило в январе этого года вотум доверия в парламенте, после чего Бабиш продолжил поиск партнеров для своего движения.
В коалицию с ANO в итоге согласились войти социал-демократы, которые рассчитывают получить в новом кабинете пять из 15 министерских постов, включая пост главы МИД. Чтобы иметь необходимое большинство в парламенте (108 из 200 мандатов), правительство намерено опираться в парламенте на голоса коммунистов.
Бабиш в среду пообещал президенту назвать имена членов нового кабинета в течение двух недель после своего назначения премьером и до 10 июля обратиться в парламент за вотумом доверия для своего правительства. Если эта попытка Бабиша вновь окажется неудачной, следующего премьера будет назначать уже не президент, а спикер парламента, которым является заместитель Бабиша по руководству движением ANO Радек Вондрачек.