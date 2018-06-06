Экс-премьер Испании Рахой собирается уйти из политики

МАДРИД, 6 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, накануне сообщивший о своем уходе с поста председателя правой Народной партии, заявил, что собирается покинуть политику.

"Я в политике 37 лет. Я почти 14 лет был в правительстве и восемь — лидером оппозиции. Нет смысла продолжать. Я намерен уйти из политики окончательно. Есть другие вещи, которыми можно заняться, для меня было большой честью служить моей стране", — сказал Рахой в интервью радиостанции Cope

"В последние годы я недостаточно времени уделял семье. Сейчас надо наверстать", — добавил экс-премьер.

Отвечая на вопрос, кто, по его мнению, должен встать во главе Народной партии, Рахой заявил, что у него "нет фаворитов", и пусть это "решают члены НП". "Важно, чтобы после съезда партия была едина. Мы это поддерживали в течение последних лет в сложные моменты. Если будет единство, все будет хорошо", — заявил Рахой, заверив, что после выборов нового председателя НП останется "рядовым членом партии" и "будет в распоряжении председателя" НП.

Первого июня конгресс депутатов испанского парламента вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя, новым премьером стал социалист Педро Санчес. Пятого июня Рахой объявил, что уходит с поста председателя Народной партии. Новый лидер будет выбран на партийном съезде, до этого Рахой сохранит за собой пост председателя.