Торра призвал правительство Испании заняться каталонским вопросом

МАДРИД, 6 июн – РИА Новости. Председатель женералитета Каталонии Ким Торра призвал новое испанское правительство во главе с Педро Санчесом заняться каталонским вопросом в срочном порядке.

"Надеюсь, что Санчес согласится срочно заняться вопросом Каталонии", — заявил Торра на первом заседании парламента после утверждения нового состава женералитета и отмены в Каталонии прямого правления Мадрида.

"Необходимы решения, надо рисковать, мы не будем прятать голову в песок. Надо вести диалог… Мы прошли демократический и мирный путь. Испанское государство не может сказать того же… Нам сказали сдаться. Это значит, что они не хотят диалога. Нигде в мире не требуют капитуляции ради диалога", — высказал свое мнение Торра, выступая перед депутатами.

Он вновь заявил, что конечная цель – создание независимой республики. Власти Каталонии во главе с Торрой собираются "избавиться от институтов 155 (155 статья конституции, на основании которой было введено прямое правление в автономном сообществе – ред.) и работать в соответствии с мандатом, полученным от граждан на референдуме 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости, в котором приняли участие 42% избирателей, 90% проголосовали "за")".

Торра объявил о создании Комиссии по развитию самоуправления, "для оценки реальных последствий применения 155 статьи и для обеспечения и развития самоуправления".

Второго июня лидер ИСРП Педро Санчес принял присягу и официально стал премьер-министром Испании после того, как накануне конгресс депутатов вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя. В этот же день присягу приняли члены нового правительства Каталонии, что автоматически означало прекращение прямого правления Мадрида в автономном сообществе. В своем выступлении глава женералитета Ким Торра заявил о желании каталонских властей начать переговоры с новым испанским правительством.