Некомпетентность правительства Мэй угрожает обществу, уверен Корбин

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер Британской оппозиции Джереми Корбин обвинил правительство Великобритании и премьер-министра Терезу Мэй в сокрытии деталей позиции кабинета министров относительно условия Brexit, которые Лондон с середины прошлого года без значительного прогресса согласовывает с Брюсселем.

Уже несколько дней правительство подвергается критике за то, что не желает публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с ЕС и какие именно положения будут содержаться в соглашении о выходе из ЕС. При этом на прошлой неделе чиновники вынуждены были заявить, что опубликуют официальный документ о позиции правительства (white paper) в ближайшее время, однако не назвали точной даты публикации.

На слушаниях в палате общин британского парламента в среду депутаты пытались выяснить у Мэй, когда ее кабинет изложит позицию по Brexit. При этом премьеру напомнили, что 12 июня пройдут дебаты по законопроекту о Brexit, дополненному палатой лордов рядом неудобных для консерваторов поправок, смягчающих условия выхода из ЕС. Мэй сказала, что она и министр по делам бизнеса Дэвид Дэвис "хотят опубликовать такой документ", однако отказалась отвечать на многочисленные вопросы относительно даты публикации.

"Правительство должно опубликовать документ. Пока не предъявлено ничего. Не оппозиция ведет переговоры (с ЕС)… Будет ли документ опубликован до дебатов (по законопроекту)?" — спросил премьера Корбин.

Мэй не ответила на вопрос, а, напротив, обвинила лидера оппозиции в том, что единственной целью лейбористов является проведение второго референдума о выходе из ЕС. "Правительство заявило, что опубликует white paper, и оно сделает это. В документе будут содержаться все детали", — резко добавила Мэй под неодобрительный гул парламентариев.

"Мой вопрос был простым: когда документ будет опубликован? На следующей неделе мы будем обсуждать важнейший за долгое время законопроект. Может, документ будет опубликован перед саммитом ЕС в июне?" — снова спросил Корбин.

"Голосование на следующей неделе будет важным для нас. Законопроект касается реализации Brexit. И если Корбин говорит о прозрачности, что ему сначала следует снять вопрос о проведении повторного референдума", — ответила Мэй.

Лидер оппозиции сказал, что премьер не ответила на его вопросы. "У этого правительства больше задержек и отмен по вопросу Brexit, чем у железнодорожной компании Northern Rail (которую критикуют за случающиеся задержки поездов). Некомпетентность правительства несет угрозу обществу. Что продлится дольше – франшиза Northern Rail или ее (Мэй) премьерство", — отреагировал на выпад Мэй Корбин.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.