ВСУ усиливают позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (66)

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Украинские силовики усиливают позиции вооружением и военной техникой в районе населенных пунктов Попасная и Новоалександровка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики проводят усиленную маскировку позиций у линии соприкосновения в Донбассе.

"По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Попасная на удалении трех километров от линии боевого соприкосновения зафиксированы огневые позиции трех 120-миллиметровых минометов", — сказал Марочко.

Он добавил, что вблизи кладбища в районе Новоалександровки обнаружены минометная батарея и три единицы БМП-1 украинских силовиков.

"В связи с этим командованием 14 бригады ВСУ… проведены мероприятия по отслеживанию деятельности беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ… Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики остается напряженной ", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.