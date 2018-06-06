Дутерте рассказал, при каком условии покинет президентский пост

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте после скандала с публичным поцелуем замужней девушки заявил, что уйдет в отставку, если "достаточное количество" женщин в стране подпишут петицию против него, сообщает издание Philstar.

По данным издания, президент по возвращении из Южной Кореи заявил, что "если все женщины здесь" подпишут петицию, то он покинет свой пост.

Скандал вокруг Дутерте начался после того, как в воскресенье президент поцеловал в губы замужнюю женщину во время встречи с филиппинцами, проживающими в Южной Корее. Многие правозащитные группы обрушились на него с критикой. Сама женщина заявила, что не чувствует, что ее права были нарушены, отмечает издание.

По данным издания, сам Дутерте считает, что в его поступке не было "злого умысла". " Это был шоу-бизнес, и все получили от этого удовольствие. Я не делаю на публике чего-то, в чем есть злой умысел", — приводит издание слова президента.

Он добавил, что целовать женщин было в его стиле с тех пор, как он занимал должность мэра города Давао, а те, кто выступает с критикой, завидуют ему. "Это мой стиль. Найдите свой стиль. Нет ничего плохого в обычном поцелуе. Они просто завидуют", — заявил Дутерте.