Контакты с Россией по линии G7 сохраняются, заявила Меркель

БЕРЛИН, 6 июн – РИА Новости. Постоянный контакт с Россией на двусторонней основе, а также по линии G7 сохраняется, нужно продолжать диалог, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в рамках "правительственного часа" в бундестаге.

"Есть, как я уже сообщала, постоянные контакты (на двусторонней основе – ред.), есть контакты по линии формата G7. Мы должны говорить друг с другом, даже если у нас есть разница во мнениях, возможно, больше, чем когда бы то ни было", — сказала Меркель.

Она добавила, что исключение России из G8 после присоединения Крыма было неизбежно, так как этот международный "формат направлен на соблюдение международного права".