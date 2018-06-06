Командир батальона ДНР "Спарта" попал в реанимацию

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Командир подразделения ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики "Спарта" Владимир Жога с позывным Воха находится в реанимации, сообщил РИА Новости замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, накануне Жога попал в ДТП.

Отдельный разведывательный батальон ополчения ДНР "Спарта" был создан в 2014 году. Участвовал в обороне Славянска, в боях за Донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево.

Батальон возглавлял Арсен Павлов с позывным Моторола. В октябре 2016 года он погиб в результате взрыва в лифте его дома. В ДНР считают, что теракт организовали украинские спецслужбы, чтобы отвлечь внимание от невыполнения киевской стороной Минских соглашений. После гибели Павлова командиром "Спарты" стал Жога.

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