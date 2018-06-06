НАТО заявила о своих целях в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. НАТО оказывает поддержку обучению и подготовке афганских сил, в том числе, для того, чтобы вынудить талибов отказаться от боевых действий и сесть за стол переговоров, заявил в среду журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он провел в среду пресс-конференцию в преддверии встречи министров обороны альянса 7-8 июня в Брюсселе.

"Причины, по которым мы оказываем поддержку силам безопасности в Афганистане, состоят в том, чтобы талибы поняли, что они не смогут победить на поле боя и таким образом создать условия для переговоров, чтобы они поняли, что переговоры выгоднее, чем продолжать вести боевые действия", — заявил генсек.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.

Ситуация в Афганистане весной заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России