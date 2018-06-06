В Ираке ополчение начало операцию по зачистке провинции Киркук от ячеек ИГ*

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Иракское ополчение начало масштабную операцию по зачистке от оставшихся ячеек ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) провинции Киркук на севере страны, сообщается на сайте ополчения.

"Шестнадцатая бригада ополчения начала сегодня утром масштабную военную операцию для преследования оставшихся боевиков ИГ* и поиска их укрытий и складов с оружием", — сообщило ополчение в среду.

Отмечается, что зона операции находится в районе города Ар-Рашад на юго-западе провинции. Ополчение было составлено в 2014 году преимущественно из шиитских отрядов для борьбы с ИГ* и позднее было включено в состав ВС Ирака.

В феврале губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури сообщал РИА Новости, что боевики ИГ* все еще представляют опасность на севере Ирака и имеют так называемые "спящие ячейки" в провинции, которые совершают нападения.

В день иракских парламентских выборов 12 мая при нападении ИГ* на блокпост в Киркуке погибли шесть силовиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России