В Белоруссии арестовали бывшего помощника Лукашенко

МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Экс-помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, задержанный при получении взятки, заключен под стражу, сообщил в среду генпрокурор республики Александр Конюк.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что Ровнейко задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур "за решение вопросов, входящих в его компетенцию".

Уголовное дело возбуждено по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание экс-помощника, отметил, что Ровнейко вел себя как "самый настоящий бандит". Лукашенко также анонсировал новые коррупционные разоблачения чиновников в стране, сказав, что подозреваемые уже находятся в следственном изоляторе.

"Ему (Ровнейко – ред.) предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщил Конюк, которого цитирует агентство Sputnik Беларусь

При этом генпрокурор пока не стал комментировать информацию главы государства о новых громких задержаниях. Конюк пояснил, что поводом для возбуждения уголовных дел, в том числе в отношении Ровнейко, стали декларации о доходах. "Декларация о доходах зачастую является поводом для проведения оперативно-розыскных мероприятий", — добавил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что прощения за коррупционные преступления в стране "не будет никому", особенно тем, кто "носит тяжелые погоны". Он также отмечал, что лучше "на свободе нищим, чем богатым в тюрьме".