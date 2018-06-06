Запад все чаще продвигает свои интересы силой, заявил глава исполкома СНГ

КЫЗЫЛ (Тува). 6 июн – РИА Новости. Западные страны под прикрытием информационных кампаний все чаще применяют силу для продвижения своих военно-политических интересов в различных регионах мира, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Сегодня мир переживает непростые времена. Обстановка в международных отношениях, к сожалению, значительно ухудшилась, что не может не вызывать у всех у нас беспокойства. Опасные тенденции последних лет — это проведение западными странами под надуманными предлогами массированных и грубых информационных кампаний и последующее применение силы для продвижения собственных военно-политических интересов", — сказал Лебедев, выступая в среду на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

В качестве последнего примера он привел "использование химического оружия в сирийской Думе и, как следствие, ракетные удары, нанесенные по Сирии".