Бывшая правящая партия Армении лишилась большинства в парламенте

ЕРЕВАН, 6 июн – РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) лишилась в среду большинства в Национальном собрании (парламенте) после заявления о выходе из фракции РПА депутата Самвела Алексаняна.

"Алексанян подтвердил информацию о выходе из фракции", — сообщило издание News.am.

Ранее о выходе из фракции Республиканской партии Армении заявили крупные предприниматели Арман Саакян и Артак Саркисян, президент Федерации бокса Артур Геворкян, бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза "Джавахк" Ширак Торосян.

До ухода депутатов партии принадлежали 58 мандатов в 105-местном парламенте, сейчас у нее остались 52 мандата – менее 50%.

Ранее Служба нацбезопасности (СНБ) Армении заявила, что владеющая сетью супермаркетов "Ереван-Сити" компания "Алекс Холдинг", принадлежащая Алексаняну, являясь компанией-плательщиком НДС, под предлогом недопущения роста цен на местную агропродукцию с конца 2016 года договорилась с экс-руководством комитета по госдоходам организовать продажу приобретенной у крестьян продукции через индивидуальные предприятия.

Согласно материалам дела, индивидуальные предприятия, зарегистрированные на разных граждан, имели лимит оборота в 115 миллионов драмов (около 238 тысяч долларов), что позволяло им выплачивать лишь 2% налога с оборота вместо 20% НДС и налога на прибыль.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.