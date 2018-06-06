Матвиенко призвала отреагировать на решение Молдавии по русскому языку

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Россия должна отреагировать на решение Конституционного суда Молдавии, отменившего особый статус русского языка в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

"Нет предела возмущению. Молдавия – многонациональная страна, 30% населения говорят на русском языке. Этим решением они заложили мину взрывного действия под фундамент своей государственности очередной. Это уже такое политиканство, это такая глупость. Я рассчитываю, что министерство иностранных дел, Совет Федерации и другие институты отреагируют на это решение. Это судилище, по-другому это не назовешь", — сказала Матвиенко на пленарном заседании IV Ливадийского форума: "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".

Кроме того, Матвиенко предложила отправить от Ливадийского форума обращение в Конституционный суд Молдавии. "Суд должен заниматься правом, а не политикой. Это уже полная деградация всех институтов, которые составляют эту государственность", — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко также возмутилась гонениями в отношении тех, кто отстаивает русский язык. "Значит, действительно русский язык имеет большую силу и значение, если такие узколобые политики таким образом себя ведут", — подчеркнула Матвиенко.