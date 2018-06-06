Матвиенко призвала отреагировать на решение Молдавии по русскому языку

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Россия должна отреагировать на решение Конституционного суда Молдавии, отменившего особый статус русского языка в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нет предела возмущению. Молдавия – многонациональная страна, 30% населения говорят на русском языке. Этим решением они заложили мину взрывного действия под фундамент своей государственности очередной. Это уже такое политиканство, это такая глупость. Я рассчитываю, что министерство иностранных дел, Совет Федерации и другие институты отреагируют на это решение. Это судилище, по-другому это не назовешь", — сказала Матвиенко на пленарном заседании IV Ливадийского форума: "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".
Матвиенко также возмутилась гонениями в отношении тех, кто отстаивает русский язык. "Значит, действительно русский язык имеет большую силу и значение, если такие узколобые политики таким образом себя ведут", — подчеркнула Матвиенко.