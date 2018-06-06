В Ливане рассказали, как "Хезболлах" не пустил ИГ* в страну

БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* были бы в Ливане в случае, если бы движение "Хезболлах" не находилось в Сирии, заявил в интервью РИА Новости ближайший союзник движения, спикер парламента Ливана Набих Берри.

"Что касается "Хезболлах", оно находится в своей стране, так как если бы "Хезболлах" не находилось бы там (в Сирии – ред.), то ИГ* было бы уже здесь (в Ливане – ред.)", — заявил Берри.

Спикер парламента пояснил, что Ливан и Сирия "как близнецы" в прошлом и поныне, так как в Ливане сейчас проживают около полутора миллионов сирийцев. "Мы не считаем их чужими… Все, что происходит в Сирии, влияет на Ливан", — отметил Берри.

По его словам, любое разделение Сирии — это перерисовывание карты региона, так же, как это произошло при реализации соглашения Сайкс-Пико от 1916 года о разделе зон влияния на Ближнем Востоке.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru в 14.00 мск.

*Террористическая организация, запрещена в России

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