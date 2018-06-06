США превысили полномочия, перенеся посольство в Иерусалим, заявили в Ливане

БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости. США превысили полномочия, перенеся свое посольство в Израиле в Иерусалим, этот город не останется в руках израильтян, заявил РИА Новости спикер парламента Ливана Набих Берри.

"Позиция Ливана в лице всех конфессий на 100% против данного шага. То, что произошло, – это превышение полномочий теми, у кого нет такого права", — заявил Берри.

"Исторически Иерусалим был оккупирован сотню лет. Его освободили арабы, я уверяю, что этот город не останется в руках Израиля", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до этого было расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Палестинская национальная администрация отозвала посла из Вашингтона в ответ на перенос дипмиссии США.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.