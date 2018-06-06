На Украине заявили об отсутствии открытого горения в зоне отчуждения ЧАЭС

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Спасатели продолжают тушить отдельные очаги возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения, открытого горения нет, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Госслужбы по ЧС, около 10 гектаров сухой травы загорелось во вторник в Чернобыльской зоне отчуждения. Позднее в ведомстве сообщили, что площадь пожара сократилась почти в два раза — до шести гектаров отдельными очагами, ситуация контролируемая. Возбуждено уголовное дело.

"Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", — говорится в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек, авиация Госслужбы Украины по ЧС. Радиационный фон в Киеве, Чернобыля и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.