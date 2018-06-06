Москва надеется, что "нормандская" встреча сдвинет замерший политпроцесс

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва рассчитывает, что предстоящая встреча министров в "нормандском формате" (Россия, Франция, Украина, ФРГ) по урегулированию в Донбассе сдвинет замерший политический процесс с мертвой точки, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос о том, согласились ли стороны "нормандского формата" закрепить на бумаге "формулу Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер — ред.), а также необходимость разведения сил у станицы Луганская, Карасин заявил: "Это будет обсуждаться как раз на министерской встрече".

"Мы надеемся, что эта встреча будет способствовать тому, чтобы сдвинуть с мертвой точки замерзший по вине Киева политический процесс и продвижению в вопросах безопасности", — сказал Карасин.