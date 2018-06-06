В Ливане не ожидают перемен в сотрудничестве с Ираном

БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости. Каких-то перемен в сотрудничестве Ливана и Ирана в свете новых санкций против Тегерана не ожидается, заявил РИА Новости спикер ливанского парламента Набих Берри.

США после выхода из соглашения по иранской ядерной программе ввели санкции против некоторых иранских граждан и организаций. Кроме того, Вашингтон также ввел санкции против ряда граждан Ливана и компаний, которые, по данным минфина США, связаны с ливанским движением "Хезболлах".

"У нас отличные отношения с Тегераном, ничего нового нет", — заявил спикер парламента.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.