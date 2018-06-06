Афганистан одобрил размещение на своей территории военных из ОАЭ и Катара

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Афганистан одобрил размещение на своей территории военного контингента ОАЭ и Катара, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности страны.

По данным телеканала, военные подразделения ОАЭ и Катара будут размещены в Афганистане в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" для поддержки, консультирования и обучения войск.

Как отмечается, на данный момент точная численность войск, которые будут направлены в Афганистан, не указана. Также неизвестна дата их прибытия.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.