Украинские пограничники признали превосходство России на Азовском море

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинским пограничникам не хватает ресурсов для противодействия России в Азовском море. Об этом в эфире телеканала "UA: Перший" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
В Госпогранслужбе Украины также посетовали на то, что российские военные не перестают "демонстрировать силу" в регионе и пообещали ответить, если со стороны Москвы будут "агрессивные и неадекватные действия".
Ранее бывший замминистра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко назвал российские военно-морские учения в Азовском море "провокацией" и "гибридной угрозой вторжения с моря". Он также призвал Киев создать мобильные группировки ВМС для сдерживания "худших сценариев в прибрежных водах" и указал на необходимость привлечь Запад к разрешению "азовского кризиса".
В то же время в Военно-морских силах Украины ранее признали, что в бюджете страны нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". По словам командующего ВМС вице-адмирала Игоря Воронченко, если проект не будет реализован, украинское военное судостроение пройдет "точку невозврата".
Несопоставимые ресурсы
Наличие противостояния в Азовском море свидетельствует об очень плохом состоянии отношений между Москвой и Киевом, и винить за произошедшее следует украинскую сторону, считает крымский политолог Владимир Джаралла.
"Украинские пограничники совершили целый ряд противоправных действий против российских граждан, они совершили акт пиратства и привели ситуацию к той точке, в которой она находится сейчас", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Джаралла подчеркнул, что у Госпогранслужбы в принципе не было ресурсов, которые можно было бы назвать сопоставимыми с российскими. В этой ситуации Киев выглядит глупо, изображая из себя "агрессивного соседа", считает политолог.
"Украина обнаружила то, что было известно и без этого — что она не способна ни на что более. И в связи с этим разыгрывается традиционный спектакль. Подобные ситуации там уже научились использовать начальники ведомств, чтобы попытаться получить дополнительные средства из слабенького украинского бюджета", — заключил собеседник радиостанции.
Обстановка в Азовском море
Двум членам команды судна удалось покинуть Украину. Власти страны незаконно удерживают еще восемь человек.