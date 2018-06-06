Украинские пограничники признали превосходство России на Азовском море

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинским пограничникам не хватает ресурсов для противодействия России в Азовском море. Об этом в эфире телеканала "UA: Перший" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", — сказал он.

В Госпогранслужбе Украины также посетовали на то, что российские военные не перестают "демонстрировать силу" в регионе и пообещали ответить, если со стороны Москвы будут "агрессивные и неадекватные действия".

Ранее бывший замминистра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко назвал российские военно-морские учения в Азовском море "провокацией" и "гибридной угрозой вторжения с моря". Он также призвал Киев создать мобильные группировки ВМС для сдерживания "худших сценариев в прибрежных водах" и указал на необходимость привлечь Запад к разрешению "азовского кризиса".

В то же время в Военно-морских силах Украины ранее признали, что в бюджете страны нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". По словам командующего ВМС вице-адмирала Игоря Воронченко, если проект не будет реализован, украинское военное судостроение пройдет "точку невозврата".

Несопоставимые ресурсы

Наличие противостояния в Азовском море свидетельствует об очень плохом состоянии отношений между Москвой и Киевом, и винить за произошедшее следует украинскую сторону, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

"Украинские пограничники совершили целый ряд противоправных действий против российских граждан, они совершили акт пиратства и привели ситуацию к той точке, в которой она находится сейчас", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Джаралла подчеркнул, что у Госпогранслужбы в принципе не было ресурсов, которые можно было бы назвать сопоставимыми с российскими. В этой ситуации Киев выглядит глупо, изображая из себя "агрессивного соседа", считает политолог.

"Украина обнаружила то, что было известно и без этого — что она не способна ни на что более. И в связи с этим разыгрывается традиционный спектакль. Подобные ситуации там уже научились использовать начальники ведомств, чтобы попытаться получить дополнительные средства из слабенького украинского бюджета", — заключил собеседник радиостанции.

Обстановка в Азовском море

Ситуация в регионе обострилась в марте, когда украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом. На борту находились десять россиян, однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию". Девятерых членов экипажа оштрафовали, капитану грозит до пяти лет заключения.

Двум членам команды судна удалось покинуть Украину. Власти страны незаконно удерживают еще восемь человек.