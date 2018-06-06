При взрыве на северо-востоке Афганистана погибли два человека

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и еще двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду утром в центре регистрации избирателей в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в центре провинции городе Пули-Хумри. По данным телеканала, взрывное устройство сработало рядом со входом в здание. Ранее агентство Пажвак со ссылкой на очевидца сообщило, что речь шла о сработавшей мине.

"Один полицейский и служащий независимой избирательной комиссии были убиты, один сотрудник Национального директората безопасности и один мирный житель получили ранения в результате взрыва", — приводит телеканал слова чиновников.