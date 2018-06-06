МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. США своими санкциями пытаются помешать другим странам продолжить выполнение иранской ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Приветствуем взвешенную и мудрую реакцию руководства Исламской Республики Иран на подрывные действия Вашингтона и продолжение выполнения иранской стороной СВПД в полном объеме даже в нынешних кризисных условиях, которые спровоцированы решением США выйти из "ядерной сделки" восстановить свои национальные санкции в отношении Ирана и, более того, придать им экстерриториальный характер. То есть США не только вышли из СВПД, но и пытаются помешать другим государствам продолжить выполнение этой договоренности", — говорится в тексте выступления Ульянова в Вене, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ульянов отметил, что сегодня Иран — наиболее проверяемая МАГАТЭ страна в мире, а уровень распространенческих рисков, связанных с его ядерной деятельностью, практически нулевой.

Постпред РФ добавил, что доклад гендиректора МАГАТЭ о проверках в свете резолюции СБ ООН 2231 подтверждает полное соблюдение Ираном своих обязательств.

"Американские претензии к ядерной деятельности Тегерана представляются надуманными и являются, на наш взгляд, лишь "дымовой завесой" для сведения с ним политических счетов. Фактически США дискредитировали себя, продемонстрировав, что не являются надежным договороспособным партнером", — подчеркнул Ульянов.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.