МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. США своими санкциями пытаются помешать другим странам продолжить выполнение иранской ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов отметил, что сегодня Иран — наиболее проверяемая МАГАТЭ страна в мире, а уровень распространенческих рисков, связанных с его ядерной деятельностью, практически нулевой.
Постпред РФ добавил, что доклад гендиректора МАГАТЭ о проверках в свете резолюции СБ ООН 2231 подтверждает полное соблюдение Ираном своих обязательств.
Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.