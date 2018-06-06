ООН и Мьянма подписали меморандум о возвращении рохинджа

ЖЕНЕВА, 6 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Программа развития ООН подписали в среду согласованный ранее с Мьянмой текст меморандума по сотрудничеству для добровольного возврата беженцев народности рохинджа, говорится в совместном заявлении сторон.

"Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Программа развития ООН (ПРООН) подписали сегодня в Нейпьидо с правительством Республики Союза Мьянмы трехсторонний меморандум о взаимопонимании",- говорится в заявлении.

Стороны согласовали текст документа на прошлой неделе. Меморандум устанавливает рамки сотрудничества сторон для создания условий, необходимых "для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения беженцев народности рохинджа в места их происхождения по их выбору".

В УВКБ ООН подчеркивают, что подписание меморандума является первым шагом правительства Мьянмы в создании необходимых условий для возврата беженцев.