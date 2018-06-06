Более 30 человек обратились в больницы после землетрясения в Азербайджане

БАКУ, 6 июн – РИА Новости. Более тридцати человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана, один человек скончался от сердечного приступа, сообщила РИА Новости в среду представитель минздрава страны Сафая Ахмедова.

В сейсмологическом центре национальной академии наук Азербайджана сообщили, что на территории Загатальского района (северо-запад страны) произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки также ощущались на северо-востоке Армении, Грузии и в Дагестане. По данным местных СМИ, в результате землетрясения в некоторых частных домах появились трещины.

"В центральные районные больницы Гаха и Загаталы всего поступило 31 обращение. Житель села Гёям Загатальского района 63-летний Солтан Гандахов скончался от сердечного приступа, спровоцированного сильным стрессом" — сообщила Ахмедова.