Сингапур ограничит воздушное пространство на время саммита США и КНДР

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Воздушное пространство Сингапура будет ограничено на время проведения планируемого саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает издание Straits Times со ссылкой на распространенное уведомление Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР.