Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Шаги Ирана по увеличению мощностей для обогащения урана не приветствуются, но сейчас все полностью остаётся в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1.

"Я думаю, эта инициатива не приветствуется, это показывает раздражение (Тегерана). Но это всегда опасно — приближаться к "красной линии". Но сегодня инициатива, которая была предпринята по увеличению процесса обогащения урана, полностью остаётся в рамках венского соглашения… То, о чем было заявлено вчера, остаётся полностью в рамках соглашения", — заявил министр.

"Если мы перейдём к следующему этапу, да, соглашение будет разорвано. Но надо, чтобы Иран отдавал себе отчёт в том, что если разорвут договор, они ставят себя перед новыми санкциями. И европейцы в данном случае не смогут оставаться инертными", — добавил Ле Дриан.

Он подчеркнул, что Париж хочет сохранить соглашение и работает в этом направлении с Ираном.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг). В свою очередь, вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что увеличение мощностей по обогащению урана не будет выходить за рамки ядерной сделки и что ядерная деятельность страны носит мирный характер.