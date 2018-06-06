В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нашли факелы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На месте пожара в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили факелы. Об этом сообщил на брифинге председатель Госпогранслужбы Украины Николай Чечеткин.

"Сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару", — приводит телеканал "112 Украина" слова Чечеткина.

В полиции Киевской области эту информацию никак не прокомментировали.

Накануне в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелось около десяти гектаров сухой травы. По данным госслужбы по ЧС, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС остается в пределах нормы.

Сейчас площадь пожара сократилась вдвое — сотрудники ГСЧС продолжают тушить отдельные очаги возгорания примерно на пяти гектарах. В этом участвуют 150 пожарных и 35 единиц техники, авиация сбросила 154 тонны воды.