В ДНР задержали иорданца за шпионаж в пользу Украины

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (63)

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали иностранца за шпионаж в пользу Украины, заявили в Министерстве госбезопасности ДНР.

Подозреваемый Хальдун Найеф Саила Харахшехи — гражданин Королевства Иордания.

По данным ведомства, в 2016 году мужчину завербовали сотрудники СБУ. Подозреваемый собирал информацию о расположении воинских частей и перемещениях техники в республике. В МГБ отметили, что эта информация использовалась украинскими спецслужбами для подготовки терактов.

Также сообщается, что зимой иорданцу поручили следить за домом замглавы оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина для подготовки покушения на него.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается, МГБ устанавливает возможных сообщников подозреваемого и "его украинских кураторов".