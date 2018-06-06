ТОКИО, 6 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Таро Коно отказался давать объяснения в парламенте по поводу подозрений в адрес главы отдела России внешнеполитического ведомства Тадацу Мори, который был на 9 месяцев отстранен от службы из-за сексуальных домогательств.
Министр пояснил также, что отстранение от должности на 9 месяцев было принято "после комплексного рассмотрения и на основе прецедентов подобного рода".
Как сообщил японский МИД в среду, об инциденте стало известно после обращения пострадавшей.
В то же время на запрос РИА Новости во вторник внешнеполитическое ведомство ограничилось ответом о том, что "глава отдела России с 4 июня в дисциплинарном порядке отстранен на девять месяцев от должности и переведен на другую работу на основе закона о государственных служащих, подорвав доверие к себе как госслужащему", не сообщая о сути самого проступка.