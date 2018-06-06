ЕС предупредил США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министры финансов и главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Европейского союза направили письмо главе американского минфина Стивену Мнучину, в котором признались, что возможные вторичные санкции Вашингтона в отношении Тегерана подрывают усилия Европы по сохранению ядерной сделки с Ираном, сообщает издание Wall Street Journal.

"Американские вторичные санкции в их текущем состоянии могут помешать Европейскому союзу продолжать постепенное снятие санкций в отношении Ирана", — говорится в письме.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что данное письмо представляет собой "пожелания", о которых просил Вашингтон, и выразил надежду, что это пожелание будет услышано.

"Господин Мнучин просил нас направлять пожелания, и именно это мы и делаем. Мы надеемся, что США выберут разумный подход, который позволит продолжить законную предпринимательскую деятельность европейских компаний", — цитирует издание французского министра.