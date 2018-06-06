У дипломатов нет данных о сбитом в 1987 году в Афганистане советском пилоте

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн — РИА Новости. Посольство РФ в Пакистане не располагает данными о проживающих на территории страны российских ветеранах афганской войны, в том числе о сбитом в 1987 году летчике, который, предположительно, недавно был найден живым, говорится в распространенном сообщении дипмиссии РФ.

В пятницу руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил РИА Новости, что советский военный летчик, сбитый в Афганистане в 1987 году и считавшийся до сих пор без вести пропавшим, жив. По словам замруководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслава Калинина, летчик хочет вернуться домой. Источник РИА Новости предположил, что он может находиться на территории Пакистана, где располагались все лагеря для советских военнопленных.

"Посольство не располагает какими-либо данными о том, сколько российских ветеранов афганской войны в настоящее время проживает на территории Пакистана. С пожеланием вернуться на родину никто из них в посольство не обращался уже в течение многих лет", — сказано в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В посольстве отметили, что, по состоянию на сегодняшний день, никто не обращался в российскую дипмиссию с просьбой о розыске летчика. "Такое обращение требуется нам для того, чтобы официально запустить соответствующую процедуру. Пока же, не имея достоверных данных об имени и воинском звании летчика, а также о конкретных обстоятельствах произошедшего с ним, сделать предметный запрос в компетентные пакистанские органы не представляется возможным", — пояснили в посольстве РФ.

При этом в сообщении отмечается, что "с учетом того, что бывший летчик мог бы находиться в пакистано-афганском приграничье, почетному консулу России в Пешаваре Арсалле-хану было порчено проработать данный вопрос по имеющимся у него каналам".