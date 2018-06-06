Монголия будет развивать военное сотрудничество с Россией

КЫЗЫЛ (Тува), 6 июн — РИА Новости. Глава оборонного ведомства Монголии Нямаагийн Энхболд заявил, что его страна будет развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией.

"Министерство обороны, Вооружённые силы Монголии очень благодарны министерству обороны Российской Федерации за оказанную военно-техническую помощь", — сказал Энхболд на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в среду в Кызыле.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем — с подписанием новых документов, которые уже подготовлены, — отношения между армиями двух стран ещё более укрепятся.

Министр поблагодарил Шойгу за приглашение на заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых государств (СНГ).

"Выражаю вам искреннюю признательность за приглашение почётным гостем для участия в этом заседании, где обсуждаются вопросы развития сотрудничества в оборонной области стран СНГ", — сказал Энхболд.

При этом он отметил важность сотрудничества с государствами Содружества. "Хотя мы и не состоим в СНГ, мы должны быть вместе с нашими друзьями, с которыми мы имеем очень много общего, в том числе и видение будущего: как быть, с кем быть, как развиваться и так далее. Поэтому данный визит, хотя и в качестве гостя, имеет большое значение для нас", — подчеркнул министр.

Он поздравил с повторным назначением на высокий пост министра обороны РФ. "Нам очень приятно иметь такого партнёра, друга на таком важном посту", — сказал Энхболд, отметив, что полностью согласен с оценкой Шойгу: уже достигнутые российско-монгольские договорённости в военной и военно-технической сферах "внедряются в жизнь очень эффективно и успешно".

Министр выразил Шойгу "большую благодарность за усилия, постоянное внимание развитию традиционного военного сотрудничества между Россией и Монголией". Он сообщил также, что монгольская делегация пересекла границу с РФ на автомобильном транспорте и по пути в Кызыл заехала в родное село Шойгу, посетила музей в доме, где проживали родители Шойгу.

"Было очень интересно. Встречали очень радушно. Спасибо за всё это", — сказал Энхболд.