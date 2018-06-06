В ЛНР заявили об одном раненом военнослужащем за сутки

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен за минувшие сутки в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранение", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе Желобка, Калиновки и Сокольников. По данным оборонного ведомства, огонь велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории республики было выпущено более 70 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — добавили в пресс-службе.

Представители операции Объединенных сил Украины, в свою очередь, сообщили, что зафиксировали 31 случай обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, трое военнослужащих ранены.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "31 раз нарушили режим прекращения огня". "Во время боевых действий в прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы", — говорится в сообщении.